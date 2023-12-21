Kayseri OSB davasına devam edildi

Kayseri eski OSB Başkanı ve 6 yöneticinin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 7 sanığın 4 ayrı suçtan cezalandırılması istendi.

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  • 21.12.2023 16:12
  • Güncelleme: 21.12.2023 16:46
Kayseri OSB davasına devam edildi
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Kayseri eski OSB Başkanı ve 6 yöneticinin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 7 sanığın 4 ayrı suçtan cezalandırılması istendi.

OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile birlikte yöneticiler Adil Özhan, Ali Yaprak, Şeref Özdemir, Özer Bostancı, Seyhan Arifoğlu ve Süleyman Sarptaş’ın yargılandığı davaya devam edildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Adil Özhan, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Adil Özhan; OSB Teknik Koleji’nin kendi yöneticisi olduğu kulübe devrilmesine ilişkin, "2017-2018 yılları arasında OSB ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile okul özel meslek lisesi olarak işletilmeye başlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü zamanında anlaşılan kantinci 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde okulun kantinine zam yaptı. Kantinci bu durumu düşüneceğini söyledi ve daha sonra reddetti. OSB’de öğrenciler mağdur olmasın diye benim yöneticisi olduğum kulüp tarafından kantinciye teklif edilen paranın daha üstü bir miktara faturalandırıldı. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Bu durumun OSB’ye hiçbir zararı olmamıştır" dedi.

Mahkemede, Cumhuriyet savcısı da mütalaasını açıkladı.

Mütalaa da Şeref Özdemir, Özer Bostancı, Seyhan Arifoğlu ve Süleyman Sarptaş ile Adil Özhan’ın ’resmi belgede sahtecilik’, Şeref Özdemir, Özer Bostancı, Seyhan Arifoğlu ve Süleyman Sarptaş’ın ’zimmet’ suçlarından beraat etmesi istenirken duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

İHA

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