Kayseri OSB Davasında 5. duruşma görüldü
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği' iddiasıyla açılan davanın 5. duruşması görüldü.
- 19.01.2023 14:38
- Güncelleme: 19.01.2023 15:37
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine ’zimmet’ ve ’kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği’ iddiasıyla açılan davanın 5. duruşması görüldü.
Kayseri 3 Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklar taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti; duruşmayı 27 Nisan tarihine ertelendi.
İHA
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