Kayseri OSB'de 3 farklı okul yapılacak

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliğinde kurulan Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu’nun YÖK tarafından bölümlerinin açılmasının ardından eğitime büyük katkı sağlayacak önemli bir gelişme daha yaşandı. Hayırsever Av. Mehmet Altun tarafından Kayseri OSB’de 3 ayrı eğitim ve öğretim merkezi yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Geçtiğimiz günlerde; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hayırsever Av. Mehmet Altun ve Sanayici Ahmet Hilmi Kürtüncü’nün Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaretlerinin meyveleri alınmaya başladı.

Eğitime katkı için kolları sıvayan taraflar, Kayseri OSB’de gerçekleşen protokol imza töreninde bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hayırsever Av. Mehmet Altun, Sanayici Ahmet Hilmi Kürtüncü, Kayseri OSB Başkanvekili Murat Yibur, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB ile Bölge Müdürü Abdulmenap Esko katıldı.

Protokol töreninde konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yaptıkları girişimlerin ve düzenledikleri toplantının eğitim için hayırlı sonuçlar ortaya çıkardığını ifade ederek, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki olmak üzere Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hayırsever Av. Mehmet Altun, Sanayici Ahmet Hilmi Kürtüncü ve tüm katkı sağlayanlara şükran borçlu olduklarını vurguladı.

“Kayseri OSB hem eğitimin hem üretimin merkezi haline gelecek”

Başkan Yalçın, “Çok kıymetli Kayseri Üniversitesi Rektörüm, Saygıdeğer, hayırsever iş insanımız Mehmet Altun Amcamız. Bugün burada Kayseri Organize Sanayi Bölgemize yapılacak 3 okulun protokolünü yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle hayırsever iş insanımız Mehmet Altun amcamıza Organize Sanayimize yaptığı bu hayırdan dolayı hepinizin huzurunda şükranlarımız sunuyorum. Allah ondan razı olsun. Organize Sanayi Bölgemize 3 tane okul kazandıracaklar. Birinci okulumuz Kayseri Üniversitemizin Organize Sanayi Bölgemizde yapacağı Meslek Yüksek Okulumuz, ikinci okulumuz ise Mühendislik Fakültemiz, üçüncü okulumuz ise ilköğretim okulu olacak. Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz inşallah hem eğitimin hem üretimin merkezi haline gelecek. İnşallah biz burada ilimle pratiği Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde birleştirmek istiyoruz. Daha donanımlı gençler yetiştirmek istiyoruz. Türkiye ekonomisine, Kayseri ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi ‘Türkiye Yüzyılı’na hayırsever iş insanımız Mehmet Altun amcamızın yapacağı 3 okulla katkı sunmak istiyoruz.” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise konuşmasında, “Kıymetli Başkanım, Değerli hayırseverimiz Mehmet Altun amcamız ve Kayserimizin önemli değeri Organize Sanayi Bölgemizin yönetim kurulu üyeleri hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce başkanımız ifade ettiler. Kayseri Üniversitemizin Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde üretimin merkezi olan ve Kayseri sanayisinin göbeği olan, merkezi olan, ihracat açısından önemli bir yere sahip olan burası önemli bir üretim merkezi ve aynı zamanda da bir eğitim merkezidir. Biz Kayseri Üniversitesinde de şu sloganla yola çıktık, ‘sadece kampüste değil sahada üretimin içerisinde, uygulamalı ve proje odaklı olarak öğrenci yetiştiren bir yükseköğretim kurumu’ sevdasıyla yola çıktık. Tabii öncelikli olarak OSB yönetimimiz burada bir meslek yüksekokulunun açılmasını benimsedi, sahiplendi. Bu anlamda da bu sene polimer teknolojisi ve kaynak teknolojisi ve endüstriyel ürünler tasarımı programlarına yirmi beşer öğrenci alıyoruz. Bu eğitim hareketinin burada başlayabilmesi için bize teknik kolejde yer tahsis ettiler ve inşallah okulumuz yapılıncaya kadar da OSB Meslek Yüksekokulumuz orada her geçen gün gelişerek faaliyetlerine devam edecek. Tabii bu süreç devam ederken, hayırseverler şehri olan Kayseri şehrimizin hayırseverlerinden olan Mehmet Altun amcamız eğitim gönüllüsü, özellikle kendisi mesleki ve teknik eğitimin, yükseköğretimin Türkiye’nin nitelikli üretiminde ne derece lokomotif bir güç olduğunun farkında. OSB’de üç okul yapacağını bunlardan birisin OSB Meslek Yüksekokulu olduğunu, diğerinin de zaten biz öteden beri Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizi Organize Sanayi Bölgesinin içerisine taşıma sevdamız vardı ama birinci önceliğimizi OSB Meslek Yüksekokuluna vermiştik. Mehmet Altun amcamızın bu şekilde OSB’mizdeki üç okulu yapacağını ifade etmesinin ardından OSB’mizdeki bir diğerinin eğitim birimimizin de Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin olmasına istişare ettik. Kayseri Üniversitemizin şu anda yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri ve endüstri mühendisliği bölümü ile faaliyetlerine devam eden Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesini de Allah izin verirse OSB’deki ikinci yükseköğretim birimimiz olarak harekete geçireceğiz. Tabii OSB’mizin eğitim faaliyetleri sadece yükseköğretimle de sınırlı değil, kısaca OSB’miz hem nitelikli bir üretim merkezi hem de tabiri caizse beşikten mezara bir eğitim ve üretim merkezi oluyor. Bu yönüyle başta Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere hayırseverimiz Sayın Mehmet Altun amcamıza ve OSB’mizin değerli Başkanı Sayın Mehmet Yalçın ile yönetimine çok teşekkür ediyorum, Kayseri’mize ve Türkiye’mize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Hayırsever Av. Mehmet Altun da, Kayseri OSB Başkanı ve yönetimi ile Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya teşekkür ederek, eğitime katkı sunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, Kayseri OSB’de 3 ayrı eğitim ve öğretim merkezi yapılmasına ilişkin protokole imzalar atıldı. Protokolle; Kayseri OSB’nin tahsis ettiği 8 bin metrekare arsa üzerine Hayırsever Av. Mehmet Altun tarafından Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu binası yaptırılacak. Ayrıca yine Kayseri OSB içinde yer alacak Kayseri Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binası ve bir ilköğretim okulu yapımı için de ilk adım atılmış oldu.

Kısa sürede yapımına başlanacak 3 ayrı eğitim ve öğretim merkezi sayesinde eğitim-öğretime yönelik sınıflar, laboratuvarlar ve atölyeler ile sosyal alanların oluşturulması ve üniversite-sanayi işbirliğinin bir adım ileriye taşınması hedefleniyor.