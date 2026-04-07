Kayseri OSB'de Başkan Yalçın, yetki belgesini aldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) olağan genel kurulunda güven tazeleyen Başkan Mehmet Yalçın, yetki belgesini aldı.

Kayseri OSB’nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Yalçın, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Tekrar başkan seçilen Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay’ı ziyaret ederek, yetki belgesini aldı. Ay, Başkan Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Yalçın ise İl Müdürü Ay’a ev sahipliği için teşekkür etti.

Haber Merkezi

