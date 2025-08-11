  • Haberler
Kayseri OSB'de feci ölüm: Geri dönüşüm plastik kırma makinasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında plastik kırma makinası taşıyıcı helezonu arasına sıkışan işçi A.E. (30) feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. 

Fabrikada çalıştığı esnada plastik kırma makinası taşıyıcı helezonu arasına sıkışan işçi A.E., itfaiye ekiplerince ağır yaralı şekilde kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

