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  • Kayseri OSB'de iş kazası: 30 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kayseri OSB'de iş kazası: 30 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında meydana gelen iş kazasında 30 yaşındaki işçi Mehmet Demir hayatını kaybetti.

Kayseri OSB'de iş kazası: 30 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kayseri OSB'de iş kazası: 30 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

(RHA) – Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında meydana gelen iş kazasında 30 yaşındaki işçi Mehmet Demir hayatını kaybetti.

Olay, Kayseri OSB’de bulunan bir kağıt fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalıştığı sırada yaşanan iş kazasında ağır yaralanan Mehmet Demir için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Demir, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Mehmet Demir'in vefatı ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
 

Haber Merkezi

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