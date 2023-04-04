Kayseri OSB'de Kahramanmaraş Depremlerinin Etkileri Araştırıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki işletmelerde depremlerin oluşturduğu etkinin belirlenmesi amacıyla Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile ortak çalışma gerçekleştirdiklerini ve ön raporun hazırlandığını açıkladı.

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  • 04.04.2023 11:32
  • Güncelleme: 04.04.2023 15:17
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Kayseri OSB'de Kahramanmaraş Depremlerinin Etkileri Araştırıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki işletmelerde depremlerin oluşturduğu etkinin belirlenmesi amacıyla Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile ortak çalışma gerçekleştirdiklerini ve ön raporun hazırlandığını açıkladı.

Başta deprem olmak üzere tüm afet olayları ile baş edebilmenin tek yolunun riski tanımlayabilmek ve yönetmekten geçtiğini belirten Başkan Yalçın, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ortak çalışma yapılarak Öğretim Üyesi Dr. Kamuran Arı tarafından, Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yapılarının Ön İnceleme Raporu oluşturulduğunu söyledi.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, 22 milyon metrekare alan üzerinde kurulu ve 1500’e yakın sanayi yapısının bulunduğu önemli bir üretim merkezidir. Böylesine önemli bir sanayi merkezinde bulunan yapı stoklarının kontrolünün sağlanması ve gereken önlemlerin alınması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla sanayicimizin güvenliği için deprem raporu hazırladık. İhtiyaç duyulan her noktada çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Ön inceleme raporunun Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayicileri olası tehlikelerden haberdar etmek ve tedbir almalarını sağlamak amacıyla hazırlandığını ifade eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Raporda yer alan ön veriler ışığında gerek üstümüze düşen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekenleri yapacağız. Bunun yanı sıra bağlı bulunduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacağız” şeklinde konuştu.

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İHA

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