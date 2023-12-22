Kayseri OSB'de Kurulacak KAYÜ Teknik Kampüsü Projesini İstişare Ettiler

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırları içerisinde kurulacak olan Kayseri Üniversitesi Teknik Kampüsü bünyesinde yapılması planlanan okul binalarının proje çalışmaları sürüyor.

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  • 22.12.2023 17:18
  • Güncelleme: 22.12.2023 21:46
Kayseri OSB'de Kurulacak KAYÜ Teknik Kampüsü Projesini İstişare Ettiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırları içerisinde kurulacak olan Kayseri Üniversitesi Teknik Kampüsü bünyesinde yapılması planlanan okul binalarının proje çalışmaları sürüyor.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın’ın ev sahipliğinde bir araya gelen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Hayırsever Av. Mehmet Altun, Kayseri OSB’de kurulacak Kayseri Üniversitesi Teknik Kampüsü bünyesindeki Mühendislik ve Tasarım Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu eğitim binalarının projelendirilmesi çalışmalarına ilişkin istişarede bulundu. Sanayi - eğitim işbirliği açısından oldukça büyük önem arz eden çalışmanın biran önce hayata geçirilmesi için yapılması gerekenlerin ele alındığı istişarede Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, projeye desteklerinden dolayı Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Hayırsever Av. Mehmet Altun’a teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
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