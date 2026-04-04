Kayseri OSB'de Mehmet Yalçın'la devam: 'Burası Beytülmal, el uzatanın eli kırılır'

Kayseri OSB'nin bir düğün salonunda düzenlenen genel kuruluna, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, belediye başkanları, daire müdürleri ve sanayiciler katıldı. Genel kurulda konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Birlik ve beraberlik içerisinde bir genel kurul gerçekleştiriyoruz. Bütün şehrimizin ekonomi zirvesi neredeyse burada. Bir cuma akşamı herkes Organize Sanayi Bölgesi’nin bu önemli genel kuruluna iştirak ediyor. İştirak ederek de şunu söylüyoruz. Biz şehrimizde hem OSB'lerimize hem şehrimizin ekonomisine sahip çıkıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi baki etsin. Ben 4 yıl önce göreve başlamıştım. Organize Sanayi Bölgesi seçimi de 4 yıl önce olmuştu. Aslında 4 yılın ne kadar hızlı geçtiğini de görmüş olduk. Mevcut OSB yöneticileri bugüne kadar kazasız, belasız bizleri mahcup etmeden sürekli üstüne koyarak genel kurula getirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise, "Yaklaşık 4 yıl önce 24 Haziran 2022 yılında siz kıymetli sanayicilerimizin teveccühleri ile göreve geldiğimizde sizlere karşı verdiğimiz sözlerimiz vardı. Sözlerimiz neydi? Dedik ki ‘asla vitrin başkanı olmayacağız. Her zaman kapılarımız, sanayicilerimize açık olacak. Sanayicimizin derdiyle dertleneceğiz. Her işini, her sıkıntısını çözmek için Allah rızası için koşturacağız' Bizler o zaman Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin farklı farklı haberlerle değil sadece ve sadece yatırımlarla, projelerle gündeme gelmesini istedik. İstiyorduk ki Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin kendi öz kaynağı olsun. Öz kaynağıyla hiç durmadan yatırım yapsın ve yine göreve geldiğimizde, siz kıymetli sanayicilerimize şunu söylediğimi hiç unutmuyorum. ‘Bizler sizlerin emanetine sahip çıkacağız. Bizler sizlerin hizmetkarı olacağız’ dedik. 4 yıl boyunca kapımızı, gönlümüzü hepinize açtık. Hiç kimseye ‘gelme görüşmeyeceğiz’ demedik. Şahsımın telefonu sanayicilerimizin, sizlerin yüzde 90'ında var. Dedik ki’ 24 saat telefonunuz açık. Ne zaman sıkıntınız olursa bu kardeşiniz o sıkıntı için koşturacaktır’. Elhamdülillah, sözümüzde durduk. Yönetim kurulumuzla birlikte adam gibi çalıştık. Gece gündüz koşturduk. Biz bunu ne için yaptık? Sadece siz kıymetli sanayicilerimizin bir ‘Allah razı olsun’ demesini bekledik. Hem de canı gönülden. Çünkü Çok teşekkür ediyorum. Yarın Mahkeme-i Kübra'ya gittiğimizde, heybelerimizde Allah'ın razı olsunlarla rabbimizin karşısına çıkacağız. Diyeceğiz ki ‘ya rabbi belki size layıkıyla hizmet etmedik, ibadet etmedik. Ama bize tevdi edilen makamda senin rızan için çalıştık, senin rızan için koşturduk. Sen şahitsin ya rabbi’ diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Yalçın, "Göreve geldiğimizde başkan ve yönetim kurulu olarak istişareye büyük önem verdik. Dedik ki ‘istişare sünnet’. Şunu söyledim, ‘Burası koskoca bir kurum. Bu kurum kişilerin keyfine göre yönetilemez. Bu kurum sanayicinin istek ve taleplerine göre yönetilecek. Asla hiçbir sanayicimizin isteğini, talebini geri çevirmeyeceğiz’. Çoğunuz şahitsiniz. 4 yılımızı projelerle taçlandırdık, bir sürü projeler yaptık. Sizler biraz önceki videodan yaptığımız projeleri, yatırımları izlediniz" dedi.

'4 yıldan sonra tekrardan sizlerin karşısına geldim' diyen Yalçın, şöyle konuştu: “Tekrar sizlerden nöbeti devralmak için müsaade istiyoruz. Bizler Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve yönetimi olarak diyoruz ki ‘burası Beytülmal. Buraya el uzatılmaz. El uzatanın eli kırılır, yuvası yıkılır diyoruz’. Asla malınıza, sanayinize zarar getirmedik, getirmeyeceğiz. 2026-2030 döneminde yine aynı konuştuğumuz samimiyetle koşturmaya, sizlerin hizmetkarı olmaya, lafın tabiriyle adam gibi çalışmaya gayret edeceğiz. 2026-2030 yılları için birazdan yapılacak oylamayla inşallah, bu kardeşlerimize teveccüh ederseniz yine aynı samimiyetle, yine aynı muhabbetle devam edeceğiz.”

Yalçın, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Yönetim asıl listesi şu isimlerden oluştu: Nuri Çetinçağlar, Ahmet Övüç, Mehmet Yusuf Sarıalp, Kadir Üçok, Mustafa Çanakçıoğlu ve Levent Büyükince. Denetim asıl listesinde ise Mustafa Gengeç ve Hüseyin Bostancı yer aldı.

