Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın: Maddi Hasar Var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının deposunda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek paniğe yol açtı.

Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın: Maddi Hasar Var

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Ancak fabrikanın depo kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırmak üzere soruşturma başlattı.

 

 

