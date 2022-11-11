Kayseri OSB'de Nizamiye Girişlerine Yeni Proje Müjdesi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne giriş çıkışlarda denetimin artırılması ve güvenliğin üst seviye çıkarılması amacıyla yeni nizamiye projesi hazırlandı.

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  • 11.11.2022 09:26
  • Güncelleme: 11.11.2022 10:23
Kayseri OSB'de Nizamiye Girişlerine Yeni Proje Müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne giriş çıkışlarda denetimin artırılması ve güvenliğin üst seviye çıkarılması amacıyla yeni nizamiye projesi hazırlandı.

Müjdeli gelişmeyi paylaşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ilk uygulamanın yakın zamanda başlayacağını ve kısa sürede 4 ana girişte estetik görünüme sahip ve işlevsel nizamiyeler oluşturulacağını belirtti. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, organize sanayi bölgesi sınırları içinde yaşanan hırsızlık olaylarının artması ve sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda giriş noktalarından nizamiye uygulamasına geçilmesi için proje çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Yalçın, projenin ilkinin yönetim kurulu tarafından enine boyuna değerlendiğini ve son karara varıldığını belirterek, ilk uygulama noktasının Anbar mevkiindeki giriş noktası olarak belirlendiğini kaydetti. Uygulaması gerçekleştirilecek ilk nizamiye projesinin yaklaşık 30 metre kanat açıklığına sahip olacağını kaydeden Başkan Yalçın, yüksekliğin 5,6 metre genişliğin ise 4 metre olarak planlandığını ifade etti. Projenin yapılacak ihale ile kısa sürede uygulamaya alınacağını ve mevsim koşullarının müsaade ettiği ölçüde 2-3 ay gibi kısa bir sürede bitirileceğine değinen Başkan Yalçın, “Bu projemiz ile OSB sınırları içindeki güvenliğin etkin şekilde sağlanmasını amaçlıyoruz. Nizamiyelerimizde kurulacak plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameraları ile bölgemize giriş çıkışlarda bir düzen sağlamayı hedefliyoruz. Sanayicilerimize ve bölgemizi ziyaret eden misafirlerimize zaman kaybı oluşturmadan nizamiye giriş çıkış ve kontrol düzeni sağlamak amacındayız” dedi. Projenin ilk uygulamasının yapılmasının ardından diğer giriş çıkış noktalarında da uygulamaların hızla gerçekleştirileceğini belirten Başkan Yalçın, “Bölgemiz genelindeki her giriş çıkış noktasının fiziki özelliklerine göre yeniden uygulama projeleri oluşturacağız. Yapılacak değerlendirme sonucunda ihtiyaçlara göre yapı oluşturacak ve güvenliğin sağlanmasında büyük bir adım atmış olacağız” diye konuştu.

Bölge içerisinde güvenliğin üst seviye çıkarılması için diğer çalışmada ise mevcut kamera alt yapısının yenilenmeye başladığını vurgulayan Başkan Yalçın; “Bölgemizin genel güvenliğinin sağlanmasına yönelik 37 ayrı noktada, 120 adet sabit, 30 adet hareketli olmak üzere 150 adet yüksek çözünürlüklü görüntü kamerası bulunmaktadır. Bu kameralardan sürekli olarak görüntü alınabilmesi için alt yapı kablo yenileme ve yetersiz olduğu tespit edilen cihazların değişimi çalışmalarını da sürdürmekteyiz” diye konuştu.

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İHA

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