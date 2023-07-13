Kayseri OSB'de nizamiye girişlerinin ilkinin temeli atıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) giriş çıkışlarda denetimin artırılması ve güvenliğin üst seviye çıkarılması amacıyla hazırlanan yeni nizamiye projesinde ilk temel atıldı.

PAYLAŞ
  • 13.07.2023 09:59
  • Güncelleme: 13.07.2023 12:02
  • 28
Kayseri OSB'de nizamiye girişlerinin ilkinin temeli atıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) giriş çıkışlarda denetimin artırılması ve güvenliğin üst seviye çıkarılması amacıyla hazırlanan yeni nizamiye projesinde ilk temel atıldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ilk uygulamanın temelini attıklarını ve kısa sürede 4 ana girişte estetik görünüme sahip ve işlevsel nizamiyeler oluşturulacağını söyledi. Başkan Mehmet Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yaşanan hırsızlık olaylarının artması ve sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda giriş noktalarından nizamiye uygulamasına geçilmesi için proje çalışması yaptıklarını hatırlattı.

Başkan Yalçın, projenin ilk uygulamasının Anbar mevkiinde yapılamaya başlandığını belirterek, uygulaması gerçekleştirilecek ilk nizamiye projesinin yaklaşık 30 metre kanat açıklığına sahip olacağını, yüksekliğin 5,6 metre genişliğin ise 4 metre olarak planlandığını kaydetti.

Yeni Nizamiye Projesinin ilk uygulamasının 2-3 ay gibi kısa bir sürede bitirileceğini ifade eden Başkan Yalçın, “Bu projemiz ile OSB sınırları içindeki güvenliğin etkin şekilde sağlanmasını hedefliyoruz. Bölgemizin ana girişlerinde kurulacak yeni nizamiye yapılarımızda; plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameraları ile bölgemize giriş çıkışlarda düzen sağlamayı amaçlıyoruz. Sanayicilerimize ve bölgemizi ziyaret eden misafirlerimize zaman kaybı oluşturmadan nizamiye giriş çıkış ve kontrol düzeni sağlamak amacındayız” dedi.

İlk nizamiyenin tamamlanmasının ardından diğer giriş çıkış noktalarında da uygulamaların hızla gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Yalçın, “Bölgemiz genelindeki her giriş çıkış noktasının fiziki özelliklerine göre yeniden oluşturulacak uygulama projeleri sayesinde yeni nizamiyelerine kavuşacak” diye konuştu.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB sanayicisinin talepleri doğrultusunda yeni projeler ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Anbar mevkiinde yapımına başlanan yeni nizamiyenin bölgeye ve sanayicilere hayırlı olmasını diledi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Kayserispor Kulübü savcılığa başvuruyor

Kayserispor Kulübü savcılığa başvuruyor

Ramazan Civelek'in mutlu günü

Ramazan Civelek'in mutlu günü

Talasgücü iç transferi tamamladı

Talasgücü iç transferi tamamladı

Yamula barajında erkek cesedi bulundu

Yamula barajında erkek cesedi bulundu

Temizlemek için girdiği plastik su tankında mahsur kaldı

Temizlemek için girdiği plastik su tankında mahsur kaldı

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

4
Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

5
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

6
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan ameliyat oldu

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan ameliyat oldu

Başkan Büyükkılıç, tramvay ile yolculuk yaptı, esnaf ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, tramvay ile yolculuk yaptı, esnaf ziyaret etti

DAHA FAZLA
Kayserili yüzücüler finale yükseldi

Kayserili yüzücüler finale yükseldi

Talas'ta yatırımlara 58 milyonluk yeni kaynak

Talas'ta yatırımlara 58 milyonluk yeni kaynak

Başkan Büyükkılıç, asfalt yapımına başlanan 60 milyon TL'lik yolda incelemelerde bulundu

Başkan Büyükkılıç, asfalt yapımına başlanan 60 milyon TL'lik yolda incelemelerde bulundu

Kayseri OSB'de nizamiye girişlerinin ilkinin temeli atıldı

Kayseri OSB'de nizamiye girişlerinin ilkinin temeli atıldı

İşçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı

İşçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı