Kayseri OSB'de Savunma Sanayi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen 'Savunma Sanayi' konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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  • 15.12.2023 16:39
  • Güncelleme: 15.12.2023 17:48
Kayseri OSB'de Savunma Sanayi bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen ’Savunma Sanayi’ konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ahi Evran Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nihat Bozkurt, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Bölge Müdürü Abdulmenap Esko ile sanayiciler katıldı. Açılış konuşmasını Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır’ın yaptığı bilgilendirme toplantısının ilk bölümünde TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk sunum gerçekleştirdi.

Toplantının 2. bölümün ise soru cevap şeklinde gerçekleşti ve savunma sanayinde tedarik konusu ele alındı.

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İHA

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