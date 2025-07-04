Kayseri OSB'de Silahlı Hesaplaşma: 1 Ölü 1 Yaralı
Kayseri OSB 8'inci Cadde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yaralanan A.E. yaşamını yitirirken silah nedeniyle yaralanan M.E.'nin tedavisi devam ediyor.
Olay saat 11.00 sıralarında Hacılar İlçesi Karpuzsekisi Mahallesi Kayseri OSB 8’inci Cadde üzerinde meydana geldi.
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalarken yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olayda bıçakla yaralanan A.E. yaşamını yitirirken silahla yaralanan M.E.’nin tedavisi devam ediyor.