Kayseri OSB'de silahlı kavga : 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesi'nde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay saat 15.30 sıralarında organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine S.A. (36) üzerinde taşıdığı silah ile E.T. ve yanında bulunan 2 kişiyi yaraladı. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri E.T.'nin hayatını kaybettiği belirledi. E.T.’nin yaralanan oğlu ile yeğeni ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

