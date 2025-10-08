Kayseri OSB'de Şok!: 2 yetkilinin görevine son verildi
Kayseri OSB'de iki isim görevden uzaklaştırıldı hukuki süreç başlatıldı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, 7 Ekim 2025 Salı günü gerçekleştirdiği toplantıda önemli kararlar aldı. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gönderilen yazı doğrultusunda, Bölge Müdürü Abdulmenap Esko’nun görevine son verildi. Aynı toplantıda, İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi’nin de görevinden uzaklaştırılmasına karar verildi.
Yönetim Kurulu, alınan kararların ardından hukuki süreçlerin takibine başlanacağını belirtti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği ifade edildi.
Kayseri OSB Yönetimi, sürecin yasal çerçevede ve şeffaf şekilde yürütüleceğini vurguladı.