Kayseri OSB'de yağış nedeniyle araç plakaları düştü
Organize Sanayi'de dün yaşanan kuvvetli yağış sonrası oluşan selden dolayı onlarca aracın plakası düştü. Plakalarını düşüren vatandaşların plakalarını Organize Polis Merkezinden alabilecekleri belirtildi.
- 22.06.2023 09:59
- Güncelleme: 22.06.2023 09:59
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Kayseri’de devam eden yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün gün boyu yer yer şiddetini artıran yağış nedeniyle kent genelinde taşkınlar meydana geldi. Bazı yerleri su bastı. Organize Sanayi Bölgesi'nde de öğleden sonra şiddetini artıran yağmur nedeniyle taşkınlar yaşandı. Su için geçen onlarca aracın da plakası düştü.
Plakalar, Organize Polis Merkezinde toplandı. Sürücülerin, plakalarını Organize Polis Merkezi'nden alabilecekleri belirtildi.
1ha
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