Kayseri OSB'de yağış nedeniyle araç plakaları düştü

Kayseri’de devam eden yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün gün boyu yer yer şiddetini artıran yağış nedeniyle kent genelinde taşkınlar meydana geldi. Bazı yerleri su bastı. Organize Sanayi Bölgesi'nde de öğleden sonra şiddetini artıran yağmur nedeniyle taşkınlar yaşandı. Su için geçen onlarca aracın da plakası düştü.

Plakalar, Organize Polis Merkezinde toplandı. Sürücülerin, plakalarını Organize Polis Merkezi'nden alabilecekleri belirtildi.