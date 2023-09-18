Kayseri OSB’de yeni ticari merkezi kuruluyor

Projemizde toplam 6 tip dükkân ve 1 kafe bulunmaktadır. Toplam 37 dükkân ve 1 kafe olarak yerleşim sağlanmıştır” dedi.

Kayseri OSB içindeki mevcut ticari merkezlere bir yenisini daha ekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Fevzi Mercan Camiimizin önündeki boş alanda yeni bir ticari merkez kurmak için proje çalışmalarımızı yaptık. Yönetim kurulumuzca uygun bulunan proje kısa sürede hayata geçirilecek. Yeni ticari merkezimizin temelini yakında atacağız. Projenin bitiminin ardından kiralama işlemleri için ön talep toplama arzusundayız” dedi.

Başkan Yalçın, ihale sürecinin ardından projede yer teslimi yapılarak yeni ticari merkezin temelinin atılacağını sözlerine ekledi.

YENİ TİCARİ MERKEZ PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ

Başkan Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24 ve 27. caddeler arasında Fevzi Mercan Camii otopark alanı ile birlikte çevre düzenlemesi olan, dört cepheye de hitap eden arazide yapılması planlanan yeni ticari merkezin, ulaşım ve konum itibari en iyi bölgede yer aldığını Arazi ve camii alanını kucaklayan ve camiye saygı konulu bir mimari proje oluşturmak için büyük gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Yalçın, “Projemiz kapsamında; dükkânlar bodrum, zemin ve birinci kat olarak 3 katlı olup, asansör yerleştirmeye uygun tasarlanmıştır. Projemizde toplam 6 tip dükkân ve 1 kafe bulunmaktadır. Toplam 37 dükkân ve 1 kafe olarak yerleşim sağlanmıştır. Servis araçlarının da park edebileceği yaklaşık 1044 araç kapasiteli otopark vardır. Projemizdeki cephe ve mimari form çalışmalarında Fevzi Mercan Camii siluetine uygun malzeme kullanılarak bütünlük sağlanmıştır. İç avlu içerisinde gelen müşteri ve vatandaşlara da hitap etmesi açısından bir kafeterya planlanmış, bekleme ve oturma

alanları yeşil alan düzenlemesi yapılmıştır. Projemizin bitimi ile bu bölge çok zengin cazibe merkezi haline gelecektir” ifadelerini kullandı.