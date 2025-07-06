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  • Kayseri OSB'deki Cinayet Zanlıları Yakalandı: 15 yaşındaki zanlı dahil 5 kişi tutuklandı

Kayseri OSB'deki Cinayet Zanlıları Yakalandı: 15 yaşındaki zanlı dahil 5 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından OSB'de Kasten Öldürme konusunu gerçekleştirip olay yerinden kaçan şahıslar ile ilgili olarak yapılan ortak çalışmalar sonucu şüpheli şahısların saklandıkları adreslerde yakalandı.

Kayseri OSB'deki Cinayet Zanlıları Yakalandı: 15 yaşındaki zanlı dahil 5 kişi tutuklandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından Kasten Öldürme konusunu gerçekleştirip olay yerinden kaçan şahıslar ile ilgili olarak yapılan ortak çalışmalar sonucu şüpheli şahısların saklandıkları adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.S.(20), A.S.(23), M.H.(25) ve F.S.(22) ve M.S.(15) saklandıkları adreslerde yakalandı ve kasten öldürme suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü  ekiplerince Melikgazi İlçesi Karpuzseki Mahallesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusunu gerçekleştirip olay yerinden kaçan şahıslar ile ilgili olarak yapılan ortak çalışmalar sonucu şüpheli şahısların saklandıkları adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.S.(20), A.S.(23), M.H.(25) ve F.S.(22) ve M.S.(15) saklandıkları adreslerde yakalandı ve kasten öldürme suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Haber Merkezi

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