Kayseri OSB'den alt yapıya bir yatırım daha

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi alt yapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yağmur suyu tahliyesinde kapasite artırmak amacıyla 6 adet yeni büyük pompa satın alındı.

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  • 07.12.2022 14:32
  • Güncelleme: 07.12.2022 15:14
Kayseri OSB'den alt yapıya bir yatırım daha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi alt yapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yağmur suyu tahliyesinde kapasite artırmak amacıyla 6 adet yeni büyük pompa satın alındı.

Alt yapı yatırımına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bölge genelinde yağmur suyu tahliye kapasitesinin artırılması için yaptıkları planlamada yeni bir aşamaya geçtiklerini belirtti. Pompaların toplam maliyetinin 2 milyon TL’nin üstünde olduğunu kaydeden Başkan Yalçın, “OSB olarak, yağmur suyunu 3 farklı noktadan pompalarla terfi ederek bertaraf etmekteyiz. Son zamanlarda anlık olarak oluşan yağış miktarındaki artışla beraber OSB sanayicilerimizin sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu konuda çözüm olması için hâlihazırda 17 adet olan yağmur suyunu pompalarımıza ilave olarak, yüksek kapasiteli 6 adet pompa satın alarak yağmur suyunu tahliye etme kapasitemizi yüzde 40 daha artırmış bulunmaktayız” dedi.

Başkan Yalçın, satın alım işlemi gerçekleştirilen 6 adet yeni pompanın OSB deposuna ulaştığını ve gerekli kontrollerin yapılmaya başlandığını belirterek, işlemlerin tamamlanmasının ardından sahada uygulama yapılacağını sözlerine ekledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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