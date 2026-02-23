Kayseri OSB'den iftar programı iddialarına yanıt

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bugün düzenlenecek olan iftar programı için çıkan haberler dolayısıyla açıklamada bulundu.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak, düzenlemiş olduğumuz “Geleneksel İftar Programımız”la ilgili bazı internet sitelerinde yer alan haberlerdeki iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruret haline gelmiştir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, tüm diğer OSB’lerde olduğu gibi Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet temin edebilmektedir. Bununla beraber, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü düzenlenecek olan “Kayseri OSB Geleneksel İftar Programımıza” ilişkin tüm satın alma ve teklif toplama süreçleri ilgili mevzuat sınırları içerisinde ve tarafımızca belirlenen kriterlere uygun olarak sürdürülmüştür. Bu süreçler tüm mal-hizmet alımları için de aynı titizlikle uygulanmaktadır. Her ne kadar Kamu İhale Kanunu’na tabi olunmasa da, iftar yemeğimizin düzenlenmesi sürecinde belirlenen kriterlere uygunluk taşıyan hizmet sağlayıcılardan teklifler toplanmış ve en uygun teklifi veren hizmet sağlayıcı seçilmiştir. Haberlerde yer alan fiyatlar gerçeği yansıtmamakta ve afaki fiyatlar olup, bu rakamların çok çok altında hizmet alımı yapılarak sanayicimizin bizlere olan emanetine sahip çıkılmıştır. İddia edildiği gibi kamu kurumu niteliğine zarar verilmesi söz konusu bile değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.