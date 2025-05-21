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Kayseri OSB'den İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Paneli

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Paneli'ne katılım çağrısında bulundu.

Kayseri OSB'den İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Paneli

Etkinlik detaylarına ulaşmak ve programa katılmak isteyenler, Kayseri OSB’nin resmi web sitesi duyurular bölümünde yayımlanan duyuruyu inceleyebilirler.
Duyuru ve detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linki ziyaret edin:
https://www.kayseriosb.org/haber/tc-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-is-sagligi-ve-guvenligi-genel-mudurlugu-is-sagligi-ve-guvenligi-haftasi-etkinlikleri_1

Haber Merkezi

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