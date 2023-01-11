Kayseri OSB'den yaklaşık 90 milyon TL'lik asfalt yatırımı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2023 yılı yatırım programında asfaltlama faaliyetleri en büyük payı alan hizmetlerden biri oldu. Kayseri OSB'de 2023 yılı içinde yaklaşık 90 milyon TL tutarından asfaltlama gerçekleştirilecek.

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  • 11.01.2023 11:03
  • Güncelleme: 11.01.2023 12:36
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Kayseri OSB'den yaklaşık 90 milyon TL'lik asfalt yatırımı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2023 yılı yatırım programında asfaltlama faaliyetleri en büyük payı alan hizmetlerden biri oldu. Kayseri OSB’de 2023 yılı içinde yaklaşık 90 milyon TL tutarından asfaltlama gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihtiyaç tespitlerinin ardından asfaltlamaya ilişkin yatırım programı oluşturduklarını belirtti. Başkan Yalçın, “Kayseri OSB sınırları içindeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Kış aylarının geçmesinin ardından yoğunluğun yaşandığı ve ihtiyaç duyulan caddelerde program dâhilinde yenileme çalışması yapacağız” dedi.

Bu çalışmanın Kayseri OSB’deki yollarda konforun artması bunun yanı sıra oluşabilecek kazaların en aza indirebilmesi bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Yalçın, “2023 yılı yatırım programımızda önemli bir başlık olarak yer alan asfaltlama çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 2023 programı içinde yer alan caddelerimizi kapsayan yaklaşık 17 kilometrelik yolu yenilemek için 50 bin ton asfalt kullanmayı hedefliyoruz. Yapılacak bu yatırımın maliyetinin ise 88 milyon TL tutarında olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB sınırları içinde 150 kilometre yol ağı bulunduğunu hatırlatarak, bu yıl içinde öncelikli olarak ihtiyaç duyulan caddelerde asfaltlama yapılacağını ve oransal olarak yüzde 12 gibi bir rakama denk geldiğini sözlerine ekledi.

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İHA

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