Kayseri OSB Heyeti Adıyaman'da Vali Çiçek'le buluştu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi ile MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetiminden oluşan heyet, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in Koordinatör Vali olarak görev yaptığı Adıyaman'a ziyaret gerçekleştirdi.

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  • 13.04.2023 09:33
  • Güncelleme: 13.04.2023 09:59
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Kayseri OSB Heyeti Adıyaman'da Vali Çiçek'le buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi ile MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetiminden oluşan heyet, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in Koordinatör Vali olarak görev yaptığı Adıyaman’a ziyaret gerçekleştirdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç ile MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetiminden oluşan heyet, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da ziyaretlerde bulundu. Kayseri OSB Heyeti, Adıyaman’da yapılan bir dizi ziyaret ve görüşme sonrasında Vali Gökmen Çiçek’le de görüştü. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın başkanlığındaki heyet, ilk olarak Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve yönetimi ile bir araya geldi. Burada yapılan görüşmede, depremden dolayı Adıyaman’da yaşanan ekonomik kayıplar ele alındı. Görüşmede, Adıyaman’ın yeniden yapılanmasıyla beraber ticari ve sanayi faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Kayseri OSB Heyeti, daha sonra Melikgazi Belediyesi tarafından Adıyaman’da yapılan AFAD Melikgazi Mimarsinan Parkı ve konteyner çarşıyı da gezerek burada işyeri açan esnaflarla sohbet etti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın başkanlığındaki heyet daha sonra Adıyaman’da Koordinatör Vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’le iftarda bir araya geldi. Heyet, Vali Çiçek’ten Adıyaman’daki son durumu dinledi ve Kayseri olarak yapılabilecek işler konuşuldu.

Adıyaman ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Bölgede koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in Kahramanmaraş ve Elbistan’da yaptığı işleri yerinde görme şansımız olmuştu. Valimiz Çiçek’in, Adıyaman’da da aynı özveri ve üstün gayretle görevini yürüttüğüne bir kez daha şahit olduk. Gece gündüz demeden çalışan Valimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Başkan Yalçın, “Sayın Valimiz asrın felaketi sonrasında Kayseri OSB’nin ev sahipliğinde tüm STK’ların katılımı ile yürütülen yardım koordinasyonu çalışmalarımızdan bir kez daha övgüyle bahsetti ve katkı sunan tüm sanayicilerimize teşekkürlerini ve selamlarını iletti” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerken, yaptıkları Adıyaman ziyaretinde kendilerine eşlik eden MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetimine teşekkür etti.

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İHA

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