Kayseri OSB İhale İle Arsa Satacak
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, ihale ile arsa satışı yapacak. Arsa satışına ilişkin Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreçlerinin 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında olduğu belirtildi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden ihale sürecine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Mülkiyeti Kayseri OSB Müdürlüğü’ne ait olan 7 adet taşınmazın satışı için 01.06.2026-21.06.2026 tarihleri arasında https://meydip.sanayi.gov.tr adresine başvuru yapılması gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgelere Kayseri OSB Müdürlüğü İnternet Sitesinden (https://www.kayseriosb.org)ulaşılabilecektir.”