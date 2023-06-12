Kayseri OSB İtfaiyesi ANDA ekibine eğitim verdi

Kayseri OSB İtfaiyesi, yangın söndürme ve diğer görevlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına eğitim ve yardımlaşma noktasında destek sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede son olarak ANDA Kardeşe Vefa Derneği üyelerine yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi.

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  • 12.06.2023 09:28
  • Güncelleme: 12.06.2023 10:47
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Kayseri OSB İtfaiyesi ANDA ekibine eğitim verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB İtfaiyesi, yangın söndürme ve diğer görevlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına eğitim ve yardımlaşma noktasında destek sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede son olarak ANDA Kardeşe Vefa Derneği üyelerine yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan eğitim çalışmasına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Kayseri OSB İtfaiyemiz, Kayseri OSB sınırları içinde faaliyetlerini yürüten sanayicilerimize hizmet sunmaktadır. Meydana gelen her türlü yangın ve olumsuz duruma kısa sürede müdahale etme kapasitesine sahip olan itfaiyemiz, bilgi ve tecrübesini de paylaşmaktadır. Bu kapsamda işbirliği çalışmaları yapılmakta ve eğitim faaliyetlerine önem verilmektedir” dedi.

Merkezi Ankara’da olan Türkiye’de toplam 40 resmi temsilciliği bulunan ANDA Kardeşe Vefa Derneği ile eğitim konusunda işbirliği yapıldığını aktaran Başkan Yalçın, “Toplum yararını gözeterek Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde STK’lara tam destek vermeye devam ediyoruz. Bu amaçla ANDA Kardeşe Vefa Derneği Kayseri temsilciliğinden 29 kişinin katılımı ile Haziran ayı başında 3 gün süren 20 saatlik ‘Acil Durum Ekip Eğitimi’ gerçekleştirilmiş ve sertifikaları verilmiştir” diye konuştu.

Başkan Yalçın, STK’lara yönelik işbirliği ve eğitim çalışmalarının sürdürüleceğini bunun yanı sıra diğer itfaiye teşkilatları ile yapılan ortak tatbikat ve çalışmaların da aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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