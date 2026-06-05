Kayseri OSB İtfaiyesi'nden Öğrencilere Uygulamalı Yangın Eğitimi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiyesi tarafından, Bünyan Meslek Yüksekokulu ile Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerine yönelik uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Mesleki eğitim kapsamında düzenlenen tatbikatta, öğrencilerin yangınlara müdahale konusunda teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulduğu belirtildi. Tatbikat süresince öğrencilere yangına müdahale ekipmanlarının doğru kullanımı ve koruyucu kıyafetlerin usulüne uygun şekilde giyilmesi konusunda eğitim verildi. Ayrıca temiz hava solunum cihazı (THSC) kuşanma, yangın hortumu serme teknikleri, kapalı alanlarda ilerleme ve yangına müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimde ekip çalışmasının önemi, olay yeri koordinasyonu ve güvenlik prosedürleri de detaylı şekilde anlatılırken, öğrenciler senaryo gereği oluşturulan yangın alanlarında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.
Kayseri OSB İtfaiyesi yetkilileri, geleceğin itfaiyecilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim faaliyetlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti.
(RHA)