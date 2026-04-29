Kayseri OSB itfaiyesinde zorlu parkurlarda eğitim

Kayseri OSB itfaiyesi, personelinin mesleki donanımını artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. OSB Arama Kurtarma (OSBAK) Ekibi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahada karşılaşılabilecek riskli durumlara yönelik kapsamlı uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Program çerçevesinde personele yüksekte güvenli çalışma teknikleri anlatılırken, bina, kuyu ve vadi gibi zorlu alanlardan yaralı indirme ile personelin kendini güvenli şekilde tahliye etmesine yönelik senaryolar üzerinde uygulamalar yapıldı. Gerçeğe yakın tatbikatlarla ekiplerin koordinasyon kabiliyetinin güçlendirilmesi ve müdahale sürelerinin daha da kısaltılması hedeflendi.

