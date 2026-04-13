Kayseri OSB itfaiyesinden deprem tatbikatı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiye ekipleri, olası deprem felaketlerine karşı hazırlık kapsamında enkaz alanında arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitime, Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik Bölümü stajyer öğrencileri de katıldı. Senaryo gereği oluşturulan enkaz alanında arama, yaralıya ulaşma ve güvenli tahliye uygulamaları yapıldı. Gerçekçi koşullarda düzenlenen eğitimde, ekip çalışması, koordinasyon ve hızlı müdahale konularında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Yetkililer, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, eğitime katılan personel ve öğrencilere teşekkür etti. Eğitim çalışmasının başarılı bir şekilde tamamlandığı bildirildi.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!