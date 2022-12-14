Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu Kurulma çalışmaları hızlandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) arasında yapılan protokol ile ilk adımı atılan Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu’nun kurulma çalışmaları hız kazandı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve beraberindeki heyet, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine ziyarette bulundu. KAYÜ heyetinin ziyaretinde, Kayseri OSB Meslek Yüksek Okulu’nun kurulma hazırlıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu, Danışman, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO Müdürü, Dekan V. Prof. Dr. Oğuz Öcal’dan oluşan heyetle görüştü. Ziyarette, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bozkurt, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç ve Bölge Müdürü Yakup Gültekin de yer aldı.

Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak, nitelikli, bilgili ve çağımıza uygun güzel insanların yetişmesi için Kayseri Üniversitesi ile protokol yaptık. Buradaki amacımız ülkemizin bilgili, kültürlü, okuduğunu pratikte uygulayan insanlarının yetişmesidir. Bu protokolü yaptığınız için, bizi bu şekilde yönlendirdiğiniz için yönetim kurulum huzurunda size ve değerli hocalarıma saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, “Yıllardır gönlümüzde yatan Kayserimiz için, Üniversitemiz için, Organize Sanayi Bölgemiz için, ülkemiz için, sevdamız olan Üniversite ve sanayi iş birliğinin önemli bir göstergesi olan, sanayi ile entegre el ele gönül gönüle yetiştireceğimiz, üretimin bileşenlerinden nitelikli insan kaynaklarını oluşturacağımız müessesenin temellerini atıyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgemizle bir protokol imzalamıştık. Bu günde ziyaretimiz bir teşekkür mahiyetinde. Biraz sonra buradan OSB Teknik koleje gideceğiz yerinde incelemelerde bulunacağız. Teknik heyetimizle, Allah izin verirse önümüzdeki dönem okulumuzu açmak için harekete geçirmek için yapacağımız yol haritasını çizeceğiz. Ben sizin nezdinizde OSB yönetimimize, sanayicilerimize, girişimcilerimize şahsım ve üniversitem adına, öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

KAYÜ heyetinin ziyareti fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. KAYÜ heyeti, daha sonra Kayseri OSB Teknik Koleji içinde ayrılan binada öncelikli olarak açılacak meslek yüksekokulu programları için fizibilite çalışmasında bulundu.