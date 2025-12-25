Kayseri OSB Sağlık Merkezi Hizmete Açılıyor

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetiminin önemli projelerinden biri olan sağlık merkezi kurulması çalışmalarında sona ulaşıldı. Geçtiğimiz aylarda inşaat faaliyetlerinin bitimi ile tefrişat ve tıbbı cihaz alım işlemleri yapılan Kayseri OSB Sağlık Merkezi resmen hizmete başlayacak.

Kayseri OSB Sağlık Merkezi’nin hizmete girmesine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek beyefendinin himayelerinde, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda mutlu sona ulaştık. Kayseri OSB sanayicimiz ve çalışanlarımız artık bölge sınırları içinde sağlık hizmeti alabilecek. Bu hizmeti bölgemize ve sanayicimize kazandırmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kayseri OSB Sağlık Merkezi’nin hizmete açılmasıyla Bölge’de ihtiyaç duyulan ilk kademe sağlık hizmetinin vakit kaybetmeksizin karşılanabileceğini ifade eden Başkan Yalçın, “Böylesine önemli bir hizmeti sanayicilerimizin ayağına kadar getiriyor olmaktan dolayı Kayseri OSB Yönetimi olarak kendimizi şanslı ve gururlu hissediyoruz. 50 yılı aşkın mazisi olan önemli bir üretim merkezinin sağlık hizmetinin karşılanmasında yeni bir aşamaya gelmesi sevindiricidir. Bu nedenle Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek başta olmak üzere, Kayseri İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Mehmet Erşan ve ekibine, Kayseri OSB yönetim ve denetim kurulu üyelerimize ve personelimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Yalçın açıklamasının sonunda, Kayseri OSB Hizmet Binası karşısında yer alan sağlık merkezinin açılış töreninin 26 Aralık Cuma günü saat 14:00’de gerçekleştirileceğini ve tüm sanayicilerin davetli olduğunu belirtti.