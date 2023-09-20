Kayseri OSB Sağlık Merkezi Projesinde ön fizibilite çalışması gerçekleştirildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanmasına amacıyla yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetiminin üzerinde büyük bir önemle durduğu Kayseri OSB'de sağlık merkezi kurulması projesi için ön fizibilite çalışması gerçekleştirildi.

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  • 20.09.2023 08:46
  • Güncelleme: 20.09.2023 09:16
Kayseri OSB Sağlık Merkezi Projesinde ön fizibilite çalışması gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sağlık hizmeti ihtiyacının yerinde karşılanmasına amacıyla yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetiminin üzerinde büyük bir önemle durduğu Kayseri OSB’de sağlık merkezi kurulması projesi için ön fizibilite çalışması gerçekleştirildi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve beraberindeki heyeti bölge müdürlüğünde konuk ederek, sağlık merkezi projesinde gelinen son duruma ilişkin görüş alış verişinde bulundu. Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Cengiz Çavumirza ve Destek Hizmetler Başkan Yardımcısı Levent Kaşıkhan’dan oluşan heyet, ziyaret çerçevesinde Kayseri OSB yönetimiyle beraber kurulacak yeni sağlık merkezine ilişkin incelemeler yaptı. Kayseri OSB Müdürlüğü karşısında boş durumda bulunan binada yapılan incelemede; Kayseri OSB Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp ile Bölge Müdürü Abdulmenap Esko da yer aldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yapılan ön fizibilite çalışmasında Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve beraberindeki heyete mevcut binanın son durumu hakkında bilgi verdi. Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve beraberindeki heyeti konuk etmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Yalçın, Kayseri OSB’de sanayicilere ve çalışanlara hizmet edecek şekilde kurulmasını planladıkları sağlık merkezi için gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Başkan Yalçın, yaptıkları inceleme gezisi sonrasında, Sağlık Müdürlüğünce ön bir fizibilite raporu çıkarılacağını ve buna göre de binada yapılacak yenileme işlemlerinin başlatılacağını kaydetti. Yalçın, binadaki yenileme ve tefrişat çalışmasının akabinde Kayseri Sağlık Müdürlüğü’nce talep edilecek araç, cihaz ve ekipmanların da Kayseri OSB tarafından temin edileceğini vurguladı.

Başkan Yalçın, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve beraberindeki heyete, Kayseri OSB’de sağlık merkezi kurulmasına ilişkin verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

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İHA

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