Kayseri OSB Teknik Koleji deprem bölgesi için 200 varil soba üretti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı olarak çalışmaları sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji, depremzedelerin öncelikli ısınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sanayicilerin bağışladığı 200 varili sobaya dönüştürdü.

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  • 16.02.2023 13:06
  • Güncelleme: 16.02.2023 17:27
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Kayseri OSB Teknik Koleji deprem bölgesi için 200 varil soba üretti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı olarak çalışmaları sürdüren Kayseri OSB Teknik Koleji, depremzedelerin öncelikli ısınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sanayicilerin bağışladığı 200 varili sobaya dönüştürdü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet yalçın, asrın felaketi olarak adlandırılan depremin yaşanmasının hemen ardından bölgedeki vatandaşlara yardım eli uzatabilmek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirtti. Depremin kış mevsiminde gerçekleşmesinin ısınma problemini ortaya çıkardığını ifade eden Başkan Yalçın, “Bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilmek adına bünyemizde bulunan Kayseri OSB Teknik Koleji müdürümüze gece yarısı talimatlarımızı verdik. Sanayicilerimizden topladığımız varilleri sobaya dönüştürmek için çalışmalarımıza başladık. Gelinen noktada 200 varil soba üretimini kendi imkanlarımızla gerçekleştirmiş olduk. Katkı sağlayan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Varil soba üretimde Kayseri OSB Teknik Koleji’nde görev yapan 7 öğretmenin hızla çalıştığını vurgulayan Başkan Yalçın, “Yaklaşık 3 günlük bir çalışma sonrasında üretimi yapılan varil sobalarımızı deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan şehirlere gönderilmek üzere Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde oluşturulan Yardım Koordinasyon Merkezimize teslim ettik. Sanıyorum buradan sevkiyatlarda başlamış durumda. Depremzede kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Yüce Allah bir daha böyle bir felaketi milletimize göstermesin” diye konuştu.

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İHA

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