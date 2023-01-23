Kayseri OSB, 'usulsüz parseller'le ilgili önceki dönemi işaret etti

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü tarafından sosyal medyada ve basın organlarında çıkan parsel haberlerine karşı açıklama yapıldı.

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  • 23.01.2023 11:38
  • Güncelleme: 23.01.2023 13:20
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Kayseri OSB, 'usulsüz parseller'le ilgili önceki dönemi işaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü tarafından sosyal medyada ve basın organlarında çıkan parsel haberlerine karşı açıklama yapıldı.

Kayseri OSB Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından yapılan haberler ve paylaşımlarda yer alan ifadelere istinaden, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi uhdesinde bulunan parsellerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 24 Haziran 2022 tarihi sonrasında yönetime gelen Mehmet Yalçın başkanlığındaki yönetim kurulunun, bırakınız binlerce metrekarelik parsel tahsis ve satış işlemini, 100 metrekare, 1 metrekare 1 milimetrekare dahi parsel tahsis veya satış işlemi bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra 24 Haziran 2022 tarihinden sonra, kanunen zorunlu şartların yerine getirilememesi nedeniyle sanayiciden geri alınan bir parsel olmadığı gibi bu tür bir parselin satışı da söz konusu olmamıştır. Yaklaşık 7 aydır görevde bulunan Mehmet Yalçın başkanlığındaki yönetimin, Kayseri OSB sanayicisinin aleyhinde olabilecek ve ’beytülmal’ anlayışının dışında hiçbir iş ve işlemi olmamıştır. Önceki dönemde, Yunus İmamoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından alınan karar ile imar planında tadilat yapılarak hizmet alanı vasfından, sanayi parseli vasfına dönüştürülmüş olan 8 adet parsele ilişkin ise; Kayseri kamuoyunun ve Kayseri OSB sanayicisinin gözleri önünde şeffaf bir şekilde 8 parselin ihale ile satışı gerçekleştirilecektir. İhale süreci için yasal mevzuatın oluşması maksadıyla yüce meclisimizden alınacak karar beklenmektedir. 24 Haziran 2022 tarihi öncesindeki 5 yıllık süreçte, yeni parsellerin oluşturulması ve tahsisi, şartları sağlayamayan sanayicilerden geri alınarak yeniden tahsis yoluyla başka sanayicilere satışı yapılan iş ve işlemler ise (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nun getirdiği zorunluluklar göz önünde bulundurularak nicelik olarak) şu şekildedir. 24 Haziran 2022 tarihi öncesindeki 5 yıllık süreçte 2 parsel; yapılması kanunen yasak olmasına rağmen söz konusu dönemlerde ‘yönetim kurulu üyesi’ olarak görev yapan 2 isme tahsis edilmiştir. 7 ayrı parsel ise; talepler olmasına rağmen, ihale süreci işletilmeden ve kamuoyu bilgilendirmesi yapılmadan ‘yönetim kurulu üyelerine’ ve ‘tercih edilmiş’ sanayicilere tahsis edilmiştir. Önceki 5 yıllık sürece ilişkin yapılan usul ve kanunlara aykırı olduğu tespit edilen işlemler hakkında yasal süreç tarafımızca takip edilmektedir. Kayseri Kamuoyu ve Kayseri OSB Sanayicisinin bilgisine saygıyla sunarız.”

İHA

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