Kayseri OSB’ye Yeni Cami Müjdesi

Başkan Yalçın: “Bir Buçuk Ay İçinde Temel Atıyoruz”

Yalçın, OSB içerisinde yer alan 43. Cadde, Dağ Organize bölgesinde inşa edilecek caminin 1.000 kişilik kapasiteye sahip olacağını belirtti.

Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, “Sanayicilerimizin isteği üzerine bölgemize yeni bir cami kazandırıyoruz. Yerimiz hazır, inşallah bir ay, bir buçuk ay içinde temel atacağız.” ifadelerini kullandı.

Yeni caminin, OSB çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bölgeye manevi bir merkez kazandırması bekleniyor. Proje, sanayi bölgesinin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kayseri OSB yönetimi, cami inşaatının kısa sürede tamamlanarak sanayicilerin hizmetine sunulması için çalışmalarını sürdürüyor.