Kayseri OSB yönetiminden Kayseri Vekillerini Ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetiminden oluşan heyet, önceki dönem Ekonomi Bakanı AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile Kayseri milletvekillerini Ankara'da ziyaret etti.

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  • 01.12.2023 09:42
  • Güncelleme: 01.12.2023 13:23
Kayseri OSB yönetiminden Kayseri Vekillerini Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetiminden oluşan heyet, önceki dönem Ekonomi Bakanı AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile Kayseri milletvekillerini Ankara’da ziyaret etti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko ve Hukuk Müşaviri Av. Ali Fidan’dan oluşan heyet, Ankara’daki çalışma ziyaretlerinin 2. gününde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ı AK Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve yönetimi, makamında ziyaret ettiklerini AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak yeni görevinde başarı diledi. Kayseri ekonomisi ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sanayicisinin genel durumunun konuşulduğu ziyarette, Başkan Mehmet Yalçın, Kayseri OSB yönetimi olarak yaptıklarını çalışmalara ve hazırladıkları projelere ilişkin bilgi paylaştı.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve yönetimi, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’i ise MHP Genel Merkezi’ndeki makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve yönetimi, Ankara’daki çalışma ziyaretlerinin devamında, AK Parti Kayseri Milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret etti. Kayseri OSB heyeti Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy’la bir araya geldi ve yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve yönetimi, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ı da makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kayseri OSB heyetinin CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’i ziyareti ise Genç’in Ankara dışında olması nedeniyle gerçekleşemedi.

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İHA

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