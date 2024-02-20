Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tanıtıldı

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bugünü milat olarak kabul ediyorum, hem protokolümüz hem de otel işletmecilerimizin de bu saatte burada toplanması da işi önemsediğimizi gösteriyor. Buradaki otel işletmecilerimizden talebimiz, KAYOTED’i 2 ay içerisinde duymayan kimsenin kalmamasıdır. KAYOTED dendiğinde turizmin kafada canlanması gereklidir. Artık otel satmak yerine de şehri satmayı öğrenmeliyiz. KAYOTED’in bu hususta çok önemli olduğunu düşünüyorum, şehir üzerinde büyük bir lobicilik yapılabileceğine ve şehrin bir bütün olarak pazarlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu konuda ısrarlı olacağız, zorlayacağız ve başaracağız. KAYOTED; Kayseri’ye yakıştı, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kayseri’de yaklaşık 3 bin personelin istihdam edildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı toplamda 112 otel işletmesinin oluşturduğu Kayseri Otelciler Derneği’nin (KAYOTED) tanıtım programı yapıldı. Programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ve otel işletmecileri katıldı.

‘OTELLERİ DEĞİL; ŞEHRİ PAZARLAMAYI ÖĞRENMELİYİZ’

Bu programın bir milat olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek, hem protokolün hem de otel işletmecilerinin bir arada olmasıyla birlikte faaliyetin önemsendiğini belirterek “Buradaki otel işletmecilerimizden talebimiz, KAYOTED’i 2 ay içerisinde duymayan kimsenin kalmamasıdır. KAYOTED dendiğinde turizmin kafada canlanması gereklidir. Artık otel satmak yerine de şehri satmayı öğrenmeliyiz. Avrupa’daki otellerin isimleri çok bilinmese de, konforlu olmasa da şehri iyi pazarladıklarını açıkça görüyoruz, bir bütün olarak Kayseri’yi pazarlamamız gerekli. KAYOTED’in bu hususta çok önemli olduğunu düşünüyorum, şehir üzerinde büyük bir lobicilik yapılabileceğine ve şehrin bir bütün olarak pazarlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Kayseri’de yeri geldiğinde her şeyimizi turizme çevireceğiz, bu şehrin insanları kıvrak zekalı ve aynı zamanda nezaket sahibidir. Bu konuda ısrarlı olacağız, zorlayacağız ve başaracağız. KAYOTED; Kayseri’ye yakıştı, hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Vali Çiçek, ayrıca 8 ile 10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Snowcar Yarışması’nın Erciyes’te yapılacağını, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edileceğini ve 86 ülkeden de canlı yayınlanacağını duyurdu.

KAYOTED oluşumunun Kayseri’nin turizmi açısından heyecan verici olduğunu vurgulayan Milletvekili Cıngı, “Bugün yıllardır içimizde ukde olan ve bir türlü hayata geçiremediğimiz bir oluşumun başlangıcını yaşıyoruz. Daha öncesinde şehrimizdeki turizmcilerin kurduğu KAYTİD vardı ve çeşitli hizmetlerde de bulunuldu ancak turizm eserlerimizin el birliğiyle gün yüzüne çıkarılmasıyla çok önemli mesafe kaydettik. Bu vasıtayla da işletmecilerimizin birden fazla dernek ve oluşum kurması mecburiyet haline geldi, bir dernekle şehirdeki turizm faaliyetlerini yönetemez hale geldik. Otel işletmecilerimizin beraber faaliyet yürütebilmesi ve turistlere karşı müşterek bir reaksiyon gösterilmesi açısından KAYOTED’in kurulması önemliydi. Sayın valimize ve KTO başkanımıza da bu oluşuma vermiş oldukları desteklerden dolayı da teşekkür ederiz, bu oluşumun şehrimizdeki farklı sektörlerde farklı sivil organların oluşumuna da vesile olacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

KAYOTED’in kuruluşunun Kayseri için çok önemli ve anlamlı olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyoruz, bundan sonraki süreçte de maddi/manevi üzerimize düşen ne varsa varız. Şehrimizin ulusal ve uluslararası bazda daha fazla tanınması bizleri keyiflendirir, otelcilerimizin bir dernek çatı altında birleşmesi çok büyük bir adım” dedi ve derneğin kuruluşunda rol oynayan Vali Çiçek’i, KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal’ı ve otel işletmecilerini tebrik etti.

Kayseri’de otelciliğin, turizmin gelişiminde rol oynayan bütün yatırımcıları tebrik eden KTO Başkanı Gülsoy, “Turizmden hak ettiğimiz payı alabilmemiz için yatırımcılarımıza çok büyük işler düşüyor. Önümüzdeki yıllar içerisinde inşallah hak ettiğimiz payı alacağız” dedi.

Turizm sektöründe örgütlenmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Rektör Karamustafa, “Valimizin ve yerel yöneticilerimizin katkılarıyla inşallah Kayseri turizmi, Türk turizmine önemli gelir sağlayan bileşenleriyle daha da ileri gidecek. Otelci arkadaşlarımızı da böylesine bir yapılanma sergilemelerinden ötürü de tebrik ediyoruz” dedi.

Turizm sektöründeki beklentilerin karşılanması ve taleplere hızlı reaksiyon gösterilmesi hususunda derneğin kurulmasına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, “Derneğimiz, üyelerimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak, üyelerimizin ve sektördeki sorunların çözülmesi hususunda faaliyetlerde bulunma, Kayseri ve civarındaki turizm faaliyetlerini canlandırma ve nitelikli istihdam yaratma amacıyla kurulmuştur. Şehrimize gelen yerli/yabancı turistlerin, yatırımcıların ve müşterilerin konaklama deneyimleri, şehrimizle ilgili bir yargı oluşturacaktır. Bu yargı, şehrimizde oluşacak hasılayı ve yapılan harcamaları da etkileyecektir. Bu noktada otellerimizin şehrin turizminde önemli bir rol oynadığını vurgulamak isteriz” dedi.