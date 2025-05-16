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Kayseri otobanı için ilk adım atıldı: İhalenin birinci aşaması gerçekleşti

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan açıkladı Kayseri otobanı ihalesinin birinci aşaması gerçekleştirildi.

Kayseri otobanı için ilk adım atıldı: İhalenin birinci aşaması gerçekleşti

Kayseri otobanı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile müjde veren AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Ankara-Niğde Otoyolu Kayseri Bağlantısı Projesi’nin ihalesi iki aşamalı olarak planlanmış olup birinci aşama 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhale süreci halen devam etmekte olup, sözleşme yakın bir tarihte imzalanacaktır. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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