Kayseri Otogar'da Bayram Öncesi Bilet Fiyatı Denetimi

Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs terminalinde bilet fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yolcu taşımacılığı yapan firmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyat tarifelerine uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimlere ilişkin açıklama yapan Kayseri Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, yılbaşından bu yana haksız fiyat artışı ve yanıltıcı indirimlere karşı sahada olduklarını belirterek, Kurban Bayramı öncesinde artan talep nedeniyle terminal denetimlerinin yoğunlaştırıldığını ifade etti.
Dinçaslan, Ticaret Bakanlığı olarak tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla fiyat etiketleri ve satış tarifelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. Otobüs firmalarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanan tavan ücretlerin üzerinde satış yapıp yapmadığının incelendiğini belirten Dinçaslan, aykırılık tespit edilmesi halinde tutanak düzenlenerek bakanlığa bildirildiğini söyledi.

Öte yandan, bayram öncesi toptancı hallerinde de denetimlerin sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Yetkililer, denetimlerin Kurban Bayramı sonuna kadar kesintisiz sürdürüleceğini açıkladı.

