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  • Kayseri Otoyolu İçin İhale Tamamlandı: Stratejik Ulaşım Yatırımı Hayata Geçiyor

Kayseri Otoyolu İçin İhale Tamamlandı: Stratejik Ulaşım Yatırımı Hayata Geçiyor

Milli Savunma Komisyonu Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla Ankara-Niğde Otoyolu'ndan ayrılarak Ortaköy ile Alayhan kavşakları arasında başlayacak olan Kayseri Otoyolu'nun ihalesinin tamamlandığını kamuoyuna müjdeledi.

Kayseri Otoyolu İçin İhale Tamamlandı: Stratejik Ulaşım Yatırımı Hayata Geçiyor

Akar, bu önemli ulaşım projesinin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’e teşekkürlerini iletti.

Projenin takibinde emeği geçen isimler arasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri Dursun Ataş, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı ve Bayar Özsoy; İl Başkanı Hüseyin Okandan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yer aldı.

Hulusi Akar, Kayseri Otoyolu’nun hem şehre hem de ülke geneline katkı sağlayacak stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayarak, “Eser ve hizmet siyasetine devam” mesajıyla açıklamasını tamamladı

Haber Merkezi

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