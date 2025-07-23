Kayseri otoyolu projesinde ilk adım atıldı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Otoyolu Projesi kapsamında ön proje danışmanlık hizmet alımı işinin ÇED raporu ve fizibilite etütleriyle birlikte başarıyla ihale edildiğini duyurdu.

Kayseri otoyolu projesinde ilk adım atıldı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Otoyolu Projesi kapsamında ön proje danışmanlık hizmet alımı işinin ÇED raporu ve fizibilite etütleriyle birlikte başarıyla ihale edildiğini duyurdu. Başkan Okandan: “Kayseri Otoyolu ön proje danışmanlık hizmet alımı işi, ÇED raporu hazırlanması ve fizibilite etütleri de dahil olmak üzere başarıyla ihale edilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ön yeterlik ve teknik-mali teklif aşamaları tamamlanmış, proje çalışmalarına çok yakında başlanacaktır. Toplamda 110 km uzunluğunda olacak bu dev proje: 98 km 2x3 şeritli ana gövde, 12 km bağlantı yolunu kapsayacak. Ankara-Niğde Otoyolu’nun Ortaköy ve Alayhan Kavşakları arasında başlayacak güzergâh, Nevşehir’in kuzeyinden geçerek Kayseri’nin batısında mevcut devlet yoluna bağlanacaktır. Bu önemli süreçte büyük gayret gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’e, Milletvekillerimize,
şehrimiz ve hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bu vizyoner projelerin mimarı, ülkemize çağ atlatan liderimiz Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş’a gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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