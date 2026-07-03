Kayseri Pamuklu dokuma fabrikasını kuran SÜMERBANK, 93. Yaşında

Sanayi Tarihçisi Rıdvan Şükür, 93 yıl önce 11 Temmuz 1933 günü resmi olarak kurulan Sümerbank’ın yalnızca bir banka olmadığını, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda fabrikalar kuran ve çalıştıran bir kamu kuruluşu olduğunu söyledi.

Ülkenin sanayileşmesi için fabrikalar kuran Sümerbank’ın sanayileşme sürecinde önemli görevler üstlendiğini belirten tarihçi Şükür, Sümerbank’ın milli ekonomimizi inşa etmek için birçok alanda büyük fabrikalar kurduğunu ifade etti.

Bursa’da Merinos, Konya Ereğli’de bez, Nazilli’de basma, İzmit’te kâğıt, Karabük’te Demir çelik fabrikalarını inşa eden kuruluşun Sümerbank olduğuna dikkat çeken Rıdvan Şükür, Sümerbank’ın Milli ekonominin kurucu gücü olduğunu söyledi.

Sanayi tarihçisi Şükür, Sümerbank’ın ülke kalkınması için birçok alanda kuruluşundan itibaren fabrikalar kuran bir banka olduğuna dikkat çekti.

Sümerbank fabrikalarının ülkenin dört bir yanında ve birçok alanda kurulduğunu belirten Şükür, bu işletmelerin ülkenin kalkınmasında önemli görevler üstlendiğine dikkat çekti. 93. Yıl önce kurulan bankanın özellikle pamuklu dokuma alanında ülkemize çok büyük tesisler kazandırdığını ifade eden Şükür, bu fabrikaların her birinin bir okul ve ülke kalkınmasının lokomotifi olduğunu söyledi.

Sümerbank fabrikaları konusunda uzmanlaşan tarihçi Şükür’ün Sümerbank fabrikaları ile ilgili 9 kitabı bulunuyor. Ülke insanı için pamuklu dokuma ve basma üreten, aranan kaliteli ayakkabılar ile hafızalarda yer edinen Sümerbank ürünleri kâğıttan demir çeliğe kadar uzanıyordu.

Sümerbank konusunda uzman Rıdvan Şükür’ün Sümerbank fabrikaları hakkında yayınlanmış 9 kitabı bulunuyor.