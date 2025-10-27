Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kaftan giyip kılıç kuşandı

Ziyaret esnasında harika bir atmosferle karşılaşan Akay ve arkadaşları, hafta sonları ziyaretçi kabul eden film platosunda atlı gösteriler ve ilk Osmanlı dönemini yansıtan sahnelerle büyülendi. Ziyaretçiler, bu etkileyici ortamda tarihi bir yolculuğa çıkarak, Osmanlı döneminin ruhunu hissetme fırsatı buldular.

Ziyaret sırasında geleneksel Osmanlı kıyafetlerini giyen Hüseyin Akay, kılıç kuşanarak tarihi bir figür haline geldi. Bu anlar, hem eğlenceli hem de unutulmaz bir deneyim sundu.

Ziyaretin ardından, görsel şölenin tadını çıkaran Akay, bu deneyimin ilgilenen herkese tavsiye edilmesi gerektiğini belirtti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraflar da, bu muhteşem atmosferin birer hatırası olarak paylaşıldı.