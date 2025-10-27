  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kaftan giyip kılıç kuşandı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kaftan giyip kılıç kuşandı

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin ünlü yönetmeni Mehmet Bozdağ, yeni projesi Kuruluş Orhan ile izleyicileri yeniden etkilemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, İstanbul Riva'daki film platosuna bir grup arkadaşı ile birlikte ziyaret gerçekleştiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, tarihi bir deneyim yaşadı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, kaftan giyip kılıç kuşandı

Ziyaret esnasında harika bir atmosferle karşılaşan Akay ve arkadaşları, hafta sonları ziyaretçi kabul eden film platosunda atlı gösteriler ve ilk Osmanlı dönemini yansıtan sahnelerle büyülendi. Ziyaretçiler, bu etkileyici ortamda tarihi bir yolculuğa çıkarak, Osmanlı döneminin ruhunu hissetme fırsatı buldular.

Ziyaret sırasında geleneksel Osmanlı kıyafetlerini giyen Hüseyin Akay, kılıç kuşanarak tarihi bir figür haline geldi. Bu anlar, hem eğlenceli hem de unutulmaz bir deneyim sundu.

Ziyaretin ardından, görsel şölenin tadını çıkaran Akay, bu deneyimin ilgilenen herkese tavsiye edilmesi gerektiğini belirtti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraflar da, bu muhteşem atmosferin birer hatırası olarak paylaşıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

TÜİK: 'İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi'
TÜİK: “İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi”
Melikgazi Belediyesi'nden Mobil Sıfır Atık Eğitimi
Melikgazi Belediyesi'nden Mobil Sıfır Atık Eğitimi
Cumhuriyet Bayramı'nda Ortak Sorumluluk Vurgusu
Cumhuriyet Bayramı'nda Ortak Sorumluluk Vurgusu
Kayseri'de 'Türk Dünyası Sanat Şöleni' Heyecanı
Kayseri'de 'Türk Dünyası Sanat Şöleni' Heyecanı
Uzunoğlu'ndan, bankaların yararına, rant ve faiz üzerine sistem kurulmuş sistem eleştirisi
Uzunoğlu'ndan, bankaların yararına, rant ve faiz üzerine sistem kurulmuş sistem eleştirisi
Emekli Astsubaylar Derneği'nden tanıtım toplantısı
Emekli Astsubaylar Derneği'nden tanıtım toplantısı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!