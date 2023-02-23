Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası

Kayseri'de dün gece meydana gelen 2 depremin ardından bir AVM'nin önündeki asfaltın yarıldığı iddia edildi.

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  • 23.02.2023 15:37
  • Güncelleme: 23.02.2023 16:04
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Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de dün gece meydana gelen 2 depremin ardından bir AVM’nin önündeki asfaltın yarıldığı iddia edildi.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 01.54’te Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi’nde meydana geldi. Bu depremin ardından 05.45’te de yerin 5 kilometre derinliğinde İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremlerin ardından sosyal medyaya yüklenen bir videoda Kayseri Park AVM’nin girişinde bulunan asfaltın yarıldığı iddia edildi.

Öte yandan, Forum Kayseri AVM’de de depremden sonra çatlakların oluştuğu iddia edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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