Kayseri Pastırması AB'den coğrafi tescil aldı

Kayseri'nin yöresel lezzetlerinden pastırma, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. Kayseri Pastırması böylece AB tarafından coğrafi işaret tescili alan 46'ıncı ürün oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri pastırmasının Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret tescili alan 46’ıncı ürünü olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu açıklamasında,
"Memleketim Kayseri’ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık. Yerel değerlerimize sahip çıkan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy’u, KTO Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu ayrıca, Avrupa Birliği süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Haber Merkezi

