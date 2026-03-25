'Kayseri Pastırması Artık Avrupa'da Tescilli'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 25 Mart 2026 tarihinde Kayseri’nin dünyaca ünlü lezzeti pastırmanın Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmesini gündemine taşıdı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM kürsüsünden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yüzyıllardır Kayseri’nin iklimi, temiz havası, ustalık gerektiren üretim süreci ve asırlardır değişmeyen geleneğiyle ortaya çıkan Kayseri pastırması, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alarak ülkemizin milli 46’ncı ürünü olmuştur. Hayırlı olsun.”

Coğrafi İşaret Ne Anlama Geliyor?

Coğrafi işaret , bir ürünün belirli bir bölgeye özgü olduğunu ve o bölgenin doğal, kültürel veya üretim özellikleriyle bağlantılı olduğunu gösteren tescildir.

Bu tescil sayesinde Kayseri pastırması, Avrupa'da taklit edilmeden ve standartları korunarak pazarlanabilecek.

TBMM’de Vurgulanan Noktalar

Cıngı, bu başarının Kayseri’nin üretim geleneği ve ustalığına dayandığını belirtti.

Kayseri pastırmasının ardından Kayseri mantısı, sucuğu ve yağlaması gibi diğer ürünlerin de uluslararası tescil sürecine alındığı açıklandı.

gibi diğer ürünlerin de uluslararası tescil sürecine alındığı açıklandı. Sürece katkı sunanlar arasında: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yer aldı.



???? Türkiye’nin AB Tescilli Ürünleri Arasında

Ürün Adı Bölge AB Tescil Durumu Antep Baklavası Gaziantep Tescilli Aydın İnciri Aydın Tescilli Malatya Kayısısı Malatya Tescilli Milas Zeytinyağı Muğla Tescilli Kayseri Pastırması Kayseri Yeni Tescilli

???? Sonuç

Bu gelişme, Kayseri’nin gastronomik mirasının uluslararası düzeyde tanınmasını sağlarken, yerel üreticilere de ekonomik ve kültürel katkı sunacak. Cıngı’nın TBMM’deki açıklamaları, bu sürecin sadece bir tescil değil, bir kültür ve kimlik meselesi olduğunu ortaya koydu.