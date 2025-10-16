Kayseri Pastırması, MÜSİAD Kastamonu Şubesini komple istifa ettirdi

4 Ekim 2025 tarihinde, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı ev sahipliğinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ve şube başkanlarının katılımıyla 110. Genel İdare Kurulu Toplantısı gerçekleşti. Toplantıya katılan MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Sadık Kışlı’nın “Kayseri’ye Kastamonu pastırması ve çekme helvası götürdük ve Kayseri heyetine teslim ettik. Ancak çekme helva dağıtılırken, pastırmanın dağıtımı yapılamadı. Eğer onlar bize getirselerdi, biz tereddütsüz dağıtır ikram ederdik. Bu durum, Kayseri heyetinin Kastamonu pastırmasının lezzetini fark ettiğini ve bu nedenle dağıtımdan imtina ettiklerini gösteriyor” sözleri tartışmalara neden oldu.

BAŞKAN MERMER; “PASTIRMANIN HİKAYESI ÇOKTAN YAZILMIŞTIR”

Kışlı’nın ifadeleri üzerine MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise “Her şehir kendi hikayesini yazar, Ama pastırmanın hikayesi çoktan yazılmıştır. Ve o hikayenin adı Kayseri’dir” sözleriyle yanıt verdi.

BAŞKAN KIŞLI VE 32 ÜYE İSTİFA ETTİ

Pastırma tartışmaları üzerine MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Sadık Kışlı ve 32 üyenin MÜSİAD’DAN istifa ettiği öğrenildi. Başkan Kışlı, “24.12.2021 tarihinde Kastamonu MÜSİAD ailesine katıldım. MÜSİAD, benim için yalnızca bir iş insanları derneği değil; aynı zamanda bir dava hareketidir. 27.06.2024 tarihinde ise, üyelerimizin ve genel merkezimizin takdirleriyle Kastamonu Şube Başkanlığı görevine getirildim. O günden bu yana değerli yönetim kurulumuz ve birbirinden kıymetli üyelerimizle MÜSİAD vizyonunu anlatmak, şehrimize değer katmak adına canla başla çalıştık. Ancak bugün geldiğimiz noktada üzülerek görüyorum ki, haklının değil, güçlünün sözünün geçtiği bir süreçten geçiyoruz. “Olanda hayır vardır” diyerek, içinde bulunduğum durumu metanetle karşılıyorum. Bilinmesini isterim ki hiçbir makam hiçbir mevki şehrimin değerlerinin üstünde değildir. Eğer birinden özür dileyeceksem bu kadirşinas hemşerilerimizden başkası olamaz. Vakur duruşumuzdan taviz vermeyeceğimi bildirir Büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm Kastamonu MÜSİAD Şube Başkanlığı görevimden, MÜSİAD üyeliğimden ve haksızlığa uğradığını düşünen, hiçbir menfaati ve beklentisi olmayan, tek derdi bu memlekete hizmet etme isteği olan 30’u aşkın üyemizle birlikte istifa ettiğimizi üzülerek kamuoyuna saygıyla bildiriyorum” ifadelerini kullanarak istifasını açıkladı.