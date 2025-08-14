Kayseri Pastırmasının faydaları

Türkiye'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan ve ünü sınırları aşan Kayseri pastırması, yalnızca damakları değil, sağlığı da yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, ölçülü tüketildiğinde pastırmanın vücut için birçok fayda sağladığını belirtiyor.

Kayseri’ye özgü çemenli yapısıyla bilinen pastırma, içerdiği yüksek protein ve B vitaminleri sayesinde özellikle enerji ihtiyacı olan bireyler için önemli bir besin kaynağı. Kas gelişimine destek olan protein açısından zengin pastırma, aynı zamanda demir ve çinko mineralleriyle bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.Beslenme uzmanları, pastırmanın içeriğindeki çemen karışımına da dikkat çekiyor. Çemen otu, sarımsak ve baharatlarla hazırlanan bu karışımın sindirimi kolaylaştırdığı, doğal antibiyotik etkisi taşıyan sarımsak sayesinde de vücut direncini artırdığı ifade ediliyor.

Ancak uzmanlar, yüksek sodyum (tuz) ve doymuş yağ oranı nedeniyle pastırmanın ölçülü tüketilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşırı tüketim, tansiyon ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarını tetikleyebilir.

Pastırma, lezzetinin yanı sıra sağladığı besin değerleriyle de sofralardaki yerini korumaya devam ediyor. Özellikle doğal ve katkısız üretim yapan yerel üreticilerin pastırmaları, hem Türkiye’de hem yurt dışında büyük ilgi görüyor.

