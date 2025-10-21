  • Haberler
Kayseri Paten Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından 16–19 Ekim 2025 tarihleri arasında Karaman’da düzenlenen Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası’nda, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Tekerlekli Paten Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyon sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, “Takımımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

