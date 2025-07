Kayseri pazarlığı nedir?

Kayseri pazarlığı ile biliniyor. Vatandaşlar eski dönemlerde Kayseri’den alışveriş yaptığında aldığı ürün için pazarlık yapardı. Günümüzde de artan AVM’ler ile birlikte pazarlık günden güne azalıyor. Peki artık o eski adetler kaldı mı? Vatandaşlar alışveriş yaparken pazarlık yapılıyor mu?

Pazarlık, Peygamber’in sünnetidir diyen Kayserili Esnaf Yiğithan Durmuş, “Kayseri pazarlığı meşhurdur, Türkiye'nin her yerinde meşhurdur pazarlık. Yani bu sadece Kayseri'ye özgü değil. Samsun'da da pazarlık var, Artvin'de de pazarlık var. Sadece Kayseri'ye has bir şey değil. Pazarlık, Peygamber'in sünnetidir. Ama rıza pazarlığı Peygamber'in sünnetidir. Yani iki tarafın da rızası olması lazım. Ya Kayserililer nasıl pazarlık yapıyor? Artık Kayseri'de pazarlık bitti. Özellikle şehir dışından gelenler bizimle pazarlık yapıyor. Mesela Yozgat'tan gelenler, Sivas'tan gelenler, Kırşehir'den gelenler "Ya işte Kayseri pazarlığı yapalım" diyorlar ama Kayseri'nin içinde oturan insanlar pazarlığı bitirdi. Ya eskiden nasıldı? Yine aynıydı. 1000 lira dediğimiz mal için o 750 derdi, biz 900 derdik, orta yol bulunur, iş 850'de biterdi. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim 150 lira kârımız yüzde 30'a düşerdi. Şimdi pazarlık aynı yani, değişen bir şey yok ki. Yani pazarlığın bir evrimi yok. Evrim geçirmiyor. İsterse ben yarın getireceğim desin yine veririz biz. Yani biz küçük esnafız. İnsanlar yarın bu kadar param eksikti dese, yine veririz. Yardımcı olmayı severiz biz. O yönden hiç sıkıntı yapmayın. Yani pazarlık sünnettir, rıza pazarlığı sünnettir. Her şey gönlünüzce olsun” şeklinde konuştu.

Kayseri’de pazarlığın azaldığını belirten Emekli Esnaf Hüseyin Topal, “Artık müşteri de kanmıyor. Geziyor, araştırıyor, soruyor, hani 10 lira aşağı alır mıyım, 20 lira aşağı alır mıyım diye onu düşünüyor. Onun için mesela önceden 600 lira deniyordu da 400'e kadar iniyordu. Şimdi yok. 450 diyor, en fazla 50 lira düşüyor. Ve de fişini de veriyorsun. Pazarlık bazen sert geçiyor. Bazı müşteriye göre yani adam bağırıyor, neredeyse bedava alayım der gibi konuşuyor. O da bitti artık. Normal parasını veriyor, alıyor gidiyor. Eski pazarlık kalmadı ya. Çoğu yer öyle. Artık AVM'ler açılınca orada ne yazıyor bakmıyorlar ki. Alıyor gidiyor. Önceden pazarlık vardı. Mesela 20-30 sene önce iki katını söylüyordun da yarıya kadar düşüyordun. Müşterilerimiz de iyi, pazarlık da o kadar kalmadı. Sanırım esnaf da biliyor, fazla dedi mi satamaz. Tamam mı? Normal kârını koyuyor, faturasını, fişini veriyor, parasını alıyor. O da güle güle kullansın. Geri iadesi de mümkündür çoğu yerde. Yani sadece bizde değil. Burada çoğu yerde. Artık bir adı çıkmış Kayseri'nin. Pazarlık yap. İki söyle, iki katını söyler, yarısına verir. O bitti artık. Bazıları dışarıdan gelenler şunu söylüyor. Avrupa'dan geliyor. Kayserili ne dediyse yarısını ver diyorlar. O bitti artık eskisi gibi kalmadı” ifadelerini kullandı.